TSF Başkanı Tulay: Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'ndan herkes memnun ayrılacak

"Organizasyonları önemli gün ve haftalara denk getirmeye çalışıyoruz"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: Bu olimpiyatların Çorum'da olmasından onur duyduk

Nesrin AYDIN YALDIZ-Yusuf ÇINAR/ÇORUM, - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Çorum'da devam eden Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Biz federasyon olarak yine çok güzel bir organizasyona imza atıyoruz. Organizasyondan herkes memnun ayrılacak ve biz de bununla gurur duyacağız" dedi.

Çorum'un ev sahipliği yaptığı Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. 38 ülkeden 48 takımın katıldığı organizasyon 5 Kasım Salı günü sona erecek. TSF Başkanı Gülkız Tulay, turnuvayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Federasyonun en önemli etkinliklerinden birinin Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları olduğunu belirten Tulay, "Biz Türkiye olarak talip olduğumuzda özellikle 29 Ekim'de başlatmak üzere düşünmüştük. Bunu gerçekleştirdik, mutluyuz. Biz dünyanın çok değişik yerlerinden gelen çok değerli sporcularımızın, kafile temsilcilerinin ve delegasyondaki herkesin öncelikle buradan, bu organizasyondan güzel dostluklarla, güzel anılarla ayrılmalarını diliyoruz. Elbette bu bir turnuva; çok güzel, çok canlı mücadeleler de yapılacak. Herkes şampiyonluk mücadelesi için 5 Kasım'a kadar ter dökecek" diye konuştu.

"ORGANİZASYONLARI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARA DENK GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Gülkız Tulay, şunları kaydetti:

"Biz Satranç Federasyonu olarak son yıllarda aldığımız önemli etkinlikleri önemli gün ve haftalara denk getirmeye gayret ediyoruz. Her zaman mümkün olmuyor ama en azından bunun için çalışıyoruz. Belki hatırlarsınız; 23 Nisan'da Dünya Okullar Arası Satranç Şampiyonası'nı yapmıştık Antalya'da. Dünya çocuklarını Antalya'da Türk satrancı altında buluşturmuştuk. Çorum'da Kadeş Meydanı'nda ülkeler kendi kıyafetleri, kendi bayraklarıyla 29 Ekim'de meydanda bulundular. Herkes çok mutlu oldu. İstiyoruz ki herkes Çorum'u gittiği yerlere güzel anılarla anlatsın. Bu güzel organizasyonda çok kıymetli emekler var elbette. Biz Türkiye Satranç Federasyonu olarak çok hassasiyetle hazırlandık bu organizasyona. Çorum Belediyemizin de çok kıymetli destekleri var. Onların desteğiyle yapıyoruz bu güzel organizasyonu. Ben öncelikle Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a, bütün Çorum Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz bu konuda çok büyük hassasiyet gösteriyorlar. Burada 38 ülke, 48 takımı görmekten mutluluk duyduklarını ve bunlar için de çok güzel hazırlıkları olduğunu söylüyorlar. Biz Türkiye Satranç Federasyonu olarak diyoruz ki yine çok güzel bir organizasyona imza atıyoruz. Organizasyondan herkes memnun ayrılacak ve biz de bununla gurur duyacağız."

BELEDİYE BAŞKANI AŞGIN: BU OLİMPİYATLARIN ÇORUM'DA OLMASINDAN ONUR DUYDUK

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da organizasyonun çok önemli olduğunu belirterek, "Dünyada ilk kez barış anlaşmasının yapıldığı topraklar burası. Kadeş Barış Antlaşması bu topraklarda yapılmış ve yine buradan bu çocuklarımızla dünyanın dört bir yanına barış, sevgi, kardeşlik ve selamları gönderdik. Bu da bizi çok mutlu etti. Sevginin, saygının, kardeşliğin merkezi olan Çorum'da böyle bir olimpiyatın yapılmış olmasından onur duyduk, mutluluk duyduk. Hemşehrilerimiz adına da bütün katılımcılara destek verenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın satranç oynadı. Tulay ve Aşgın'ın çekişmeli geçen karşılaşmasında ortaya renkli görüntüler çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın açıklamaları

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın açıklamaları

Tulay ve Aşgın'ın satranç oynamaları

Turnuvadan detaylar