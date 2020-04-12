TSİAD 25 yaşında - Son Dakika

Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren, derneğin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eren, mesajında, 13 Nisan 1995'de, merhum Reha Üçüncüoğlu ve Trabzon'un değerli iş insanları tarafından kurulan derneğin, üyelerinden aldığı güçle Trabzon'un sorunlarına çözüm önerileri sunma noktasında aktif rol aldığı, şehir faydasına organizasyonlar yaptığı, ayrıca üyelerinin ticari faaliyetlerine katkı sunan etkinliklere imza attığını belirtti.

Bugünlerde insanlık tarihi açısından çok zor günlerden geçildiğine dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

"Süreç içerisinde şu ana kadar kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, emniyet mensuplarımıza ve bu salgın ile mücadele eden tüm kurum ve kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi, minnettarlığımızı sunuyoruz. Yönetim kurulumuz bugüne kadarki süreçte dernek üyelerimizle irtibat halinde olmuş, üyelerimizden gelen ekonomik sorun ve çözüm önerilerini yetkililere iletmiştir. Yaşadığımız zor günleri millet olarak el birliği ile aşacağımıza inancımız tamdır."

Eren, TSİAD'ın, tekrar kavuşulacak güzel günlerde, üyelerinden alacağı güçle Trabzon için üretmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bu duygu ve düşüncelerle derneğimizin 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, öncelikle kurucu başkanımız Reha Üçüncüoğlu'nu rahmetle anıyoruz. Bugüne kadar derneğimize emek veren tüm eski başkanlarımıza, geçmiş dönem yönetim kurullarımıza, yüksek istişare ve denetim kurulu üyelerimize ve derneğimiz üyelerine katkıları için teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.