TSİAD Başkan Yardımcısı Denizer: "Karadeniz somunu artık bölgenin önemli bir ihracat ürünüdür" - Son Dakika

TSİAD Başkan Yardımcısı Denizer: "Karadeniz somunu artık bölgenin önemli bir ihracat ürünüdür"

18.01.2021 14:11
TSİAD Başkan Yardımcısı Denizer:

Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Başkan Yardımcısı Tayfun Denizer, Karadeniz somununun artık bölgenin önemli bir ihracat ürünü olduğunu, fındık ve yaş meyve sebze ihracatında yakalanan ivmenin yanında ihracatın çeşitlendirilmesi adına oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Başkan Yardımcısı Tayfun Denizer, Karadeniz somununun artık bölgenin önemli bir ihracat ürünü olduğunu, fındık ve yaş meyve sebze ihracatında yakalanan ivmenin yanında ihracatın çeşitlendirilmesi adına oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Denizer, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz somonunun, su ürünleri ihracatında önemli bir orana ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin, su ürünleri ihracatında pandemiye rağmen 2020 yılında 1 milyar doları aşmıştığını kaydeden Denizer, "Türkiye'nin Karadeniz somonu ihracatında en fazla alım yapan ülkelerin başında ise Japonya ve Rusya gelmektedir. Bunun en büyük sebebi söz konusu ülkelerin yemek kültürlerinde çok uzun yıllardır renkli somon eti tüketimi olmasıdır." ifadesini kullandı.

Denizer, somon ithal eden ülkelerin Rusya ve Japonya ile sınırlı kalmadığı, hemen hemen tüm ülkelerin, farklı üretici ülkelerden somon ithalatı yaptığını aktararak, somonun dünyada en çok bilinen, rahat tüketilebilen, tüketim çeşitliliği çiğ, füme ve pişmiş gibi alternatifli bir balık olduğuna dikkati çekti.

Karadenizli ihracat firmalarının talepleri karşılama noktasında önemli ve maliyetli çalışmalar gerçekleştirerek talep edilen standartları yakaladığına işaret eden Denizer, şunları kaydetti:

"Güncel ihracat ve satış durumuna baktığımızda 2020 yılında yakalanan rakamlara Kovid-19 sebebiyle etkilenmiş bir piyasada ulaşıldığı düşünülürse, istenilen standartları yakalamış firmalarımız desteklendiği ve devlet-özel sektörün koordineli iş birliği devam ettiği sürece Türkiye'nin yakın gelecekte Karadeniz somonunda yıllık 50 bin ton ihracat kapasitesini yakalaması hayal değildir. Ülkemizin söz konusu hedeflere ulaşabilecek altyapı, doğal tatlı su kaynakları ve denizlere sahip olduğu unutulmamalıdır. Karadeniz somunu artık bölgemizin önemli bir ihracat ürünüdür ve fındık ve yaş meyve sebze ihracatında yakalanan ivmenin yanında ihracatın çeşitlendirilmesi adına oldukça önemlidir. Ayrıca pandemi sebebi ile evlerimizde daha çok zaman geçirdiğimiz bu dönemde, sağlık açısından da iç piyasada tüketilmesi gereken değerli bir üründür."

Karadeniz, İhracat, Trabzon, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSİAD Başkan Yardımcısı Denizer: 'Karadeniz somunu artık bölgenin önemli bir ihracat ürünüdür' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden uyarı: Bu gece ve yarın sabah yaşanacak buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olun Bursasporlu Ali Akman için Lille resmen devreye girdi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi TOGG'un Gemlik Tesisi'ndeki üst yapı inşaatı için 1.500 kişi istihdam edilecek Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi
Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın         
14:42
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğu için yapılan itiraz reddedildi İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğu için yapılan itiraz reddedildi         
14:08
İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz olay! Belediye ekipleri bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığı altınları arıyor İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz olay! Belediye ekipleri bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığı altınları arıyor         
13:52
İsrail'de haham korona aşısıyla ilgili sözleri tartışma yarattı: Yaptırırsanız eşcinsel olursunuz İsrail'de haham korona aşısıyla ilgili sözleri tartışma yarattı: Yaptırırsanız eşcinsel olursunuz         
13:26
Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor         
12:44
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor         
12:06
Stachowiak'a alacakları ödenmediği gerekçesiyle Denizlispor'a transfer yasağı geldi Stachowiak'a alacakları ödenmediği gerekçesiyle Denizlispor'a transfer yasağı geldi         
11:48
Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak         
11:41
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronaya karşı tavsiye etti, talep patladı! Adaçayı satışları 3 kat arttı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronaya karşı tavsiye etti, talep patladı! Adaçayı satışları 3 kat arttı         
10:56
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı         
10:43
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi         
09:06
Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Akaryakıtta vergi kaçakçılarına yönelik Akaryakıtta vergi kaçakçılarına yönelik "Silici" operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:07
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 15:03:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TSİAD Başkan Yardımcısı Denizer: "Karadeniz somunu artık bölgenin önemli bir ihracat ürünüdür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei