TSİAD'dan balıkçılık sektörü için Kovid-19'a karşı öneriler - Son Dakika
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TSİAD'dan balıkçılık sektörü için Kovid-19'a karşı öneriler

6 saat önce

Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Başkan Yardımcısı Tayfun Denizer, Kovid-19'la mücadele edilen bugünlerde, balık sektöründe KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesiyle iç piyasaya bir hareketlilik getirilebileceğini bildirdi.

TSİAD'dan balıkçılık sektörü için Kovid-19'a karşı öneriler, System.String[]

Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Başkan Yardımcısı Tayfun Denizer, Kovid-19'la mücadele edilen bugünlerde, balık sektöründe KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesiyle iç piyasaya bir hareketlilik getirilebileceğini bildirdi.

Denizer, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının her sektör gibi balıkçılık sektörünü de olumsuz etkilediğini belirtti.

Karadeniz somonunun son yıllarda Trabzon için önemli bir ihracat ürünü haline geldiğine dikkati çeken Denizer, geçen yıl bölgede 7 bin tonluk Karadeniz somonu üretiminin 4 bin 500 tonunun Trabzon'da gerçekleştirildiğini aktardı.

Denizer, bu sezon ihracat beklentisinin 70 milyon dolar civarı olduğunu ancak Kovid-19 salgını sebebiyle uluslararası ticaretteki yavaşlamanın firmaları hedeflerinden uzaklaştırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Talepteki düşüşün yanında yurt dışından gelen tır şoförlerinin en az 14 gün karantinada kalması gerekmekte ve firmaların operasyonları yavaşlamaktaydı. TSİAD olarak salgının başladığı dönemden bugüne üyelerimiz ile görüşerek sorunlarını ve çözüm önerilerini yetkililere iletiyoruz. Bizim de önerilerimiz arasında olan tır şoförleri ile ilgili durum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve UND'nin çalışmalarıyla önce Kapıkule kapısına hızlı tanı laboratuvarı kurulmasına onay verilerek, daha sonra da İran ve Irak sınır kapıları hariç semptom göstermeyen tır şoförlerine 14 gün karantina uygulaması kaldırılarak çözüldü. Sürücülerin, 72 saat içerisinde çıkışı koşuluyla giriş çıkış kolaylaştırıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Bunun yanında dış talepteki düşüş sebebiyle ürünün iç piyasaya kaydırılabilmesi adına çalışmalar yapılması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Denizer, "Balık, çiftliklerden balık hallerine toptan satışta yüzde 1 KDV oranıyla satılsa da restoranlara, büyük süpermarketlere ve işleme tesislerine yüzde 8 KDV ile satılmaktadır. Ayrıca son kullanıcı perakende olarak market ya da balıkçıdan alırken yine yüzde 8 ile almaktadır. Bu sıkışık dönemde balık sektöründe KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesiyle iç piyasaya bir hareketlilik getirilebilir." ifadesini kullandı.

Denizer, dış ticarette yaşanan olumsuzluklar ve yavaşlama sebebiyle gümrük vergilerinin iç piyasayı koruyacak şekilde geçici bir süre için güncellenebileceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde 'Evde Hayat, Sofrada Balık' kampanyası ile zincir marketlerde, 15-16-17 Nisan'da Karadeniz somonunun, 20-21-22 Nisan'da da alabalığın maliyetine satılması yerinde bir uygulama olmuştur. Bu çalışmaların sürdürülmesi, eski adı Et ve Balık kurumu olan Et ve Süt Kurumunun önemli miktarda somon alımı yapması ve mağazalarında satması, Milli Savunma Bakanlığı ve Kızılay'a balık satışı yapılması beklentilerimiz arasındadır. Ayrıca üretilen somonların iç piyasada da tüketilebilmesi adına Norveç ve benzeri ülkelerden alınan somona gümrük ve kota uygulanması ile yerli üretici teşvik edilebilir."

Av yasağının başladığı düşünüldüğünde balıkçılıkla yaşamını sürdüren insanların yaşadığı sorunların ortada olduğunu ifade eden Denizer, bunların çözümü adına da ruhsat teskeresi sahibi balıkçıların kredi borçlarının ertelenmesi, kooperatif kaydı bulunanların varsa balıkçılık barınaklarına ait kira, elektrik, su, SGK borçlarının ertelenmesi, küçük ölçekli üreticiyi destekleyici kredilerin önerileri arasında olduğunu aktardı.

Denizer, hükümete bugüne kadar açıklanan destekler için teşekkür ederek, dünya tarihinin en önemli krizlerinden birinin yaşandığı bugünlerde açıklanmasını bekledikleri ekstra desteklerin, Karadeniz somonu ve Türk balıkçılığını ayakta tutacağının altını çizdi.

Denizer, vatandaşlardan, Sağlık Bakanlığının "Evde kal" çağrısına mümkün olan en uzun şekilde uymalarını ve balık tüketimine de önem vermelerini talep etti.

Balıkçılık, Karadeniz, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 03:10 Kaynak: AA


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