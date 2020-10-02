TSİAD'dan TEKNOFEST 2022'nin Trabzon'da düzenlenmesi isteğine destek - Son Dakika

TSİAD'dan TEKNOFEST 2022'nin Trabzon'da düzenlenmesi isteğine destek

Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren, TEKNOFEST 2022'nin Trabzon'da düzenlenmesi talebini desteklediklerini bildirdi.

TSİAD'dan TEKNOFEST 2022'nin Trabzon'da düzenlenmesi isteğine destek, System.String[]

Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren, TEKNOFEST 2022'nin Trabzon'da düzenlenmesi talebini desteklediklerini bildirdi.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak hazırladıkları "Daha Yaşanabilir Turizm Şehri Trabzon" çalışmasının "Vizyonun Geliştirilmesi Adına Öneriler" bölümünde, kentte devlet destekleriyle TEKNOFEST, organizasyonlar, bölgesel toplantılar düzenlenmesi, Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali gibi uluslararası organizasyon ve turnuvaların şehre kazandırılması için ortak çalışmalar yürütülmesi gerektiğini kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.

Bu tür faaliyetler için şehir dinamiklerinin ortak hareket etmesinin önemine değinen Eren, şunları kaydetti:

"Yabancı ülkelerde lobi faaliyeti yürütülmesi, Uluslararası Sanat Günleri, Karadeniz Tiyatro Festivali gibi gelenekselleşmiş uluslararası organizasyonların sayısının artması adına mücadele edilmesi gibi düşünceler ile uyumlu olarak milletvekilimiz Bahar Ayvazoğlu ve KTÜ Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın TEKNOFEST 2022'nin Trabzon'da yapılması adına girişimlerini çok olumlu buluyor, TSİAD olarak şehrin bu tür organizasyonlara olan arzusunu ortaya koymak istiyoruz."

Eren, Trabzonlu TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın büyük emek verdiği organizasyonun kente getireceği ekonomik canlılığın yanında gençlerin teknolojiye ilgisini ve Trabzon'un marka değerini artırması adına da oldukça önemli olduğunu aktardı.

Olimpiyat, Trabzon, Avrupa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TSİAD'dan TEKNOFEST 2022'nin Trabzon'da düzenlenmesi isteğine destek - Son Dakika

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