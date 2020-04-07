TSİAD, üyelerinin sorunlarını yetkililere iletti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TSİAD, üyelerinin sorunlarını yetkililere iletti - Son Dakika Ekonomi

TSİAD, üyelerinin sorunlarını yetkililere iletti

12 dakika önce

Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üyelerinden gelen sorunlar ve çözüm önerilerini, yetkililere iletilmek üzere Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Doğu Karadeniz Sanayi ve İş...

TSİAD, üyelerinin sorunlarını yetkililere iletti, System.String[]

Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üyelerinden gelen sorunlar ve çözüm önerilerini, yetkililere iletilmek üzere Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Doğu Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonuna bildirdiklerini ifade etti.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın hem sağlık hem ekonomi açısından zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının insanüstü bir çabayla hizmet verdiğini vurgulayan Eren, "Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere ülkemizin tüm sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Onlar bizler için bu kadar çalışırken bizlerin de onlar için yapabileceğimiz, sosyal izolasyona katkı sağlamak, mümkün olduğunca evlerimizden çıkmamaktır." ifadesini kullandı.

Eren, öncelik sağlık olsa da işin ekonomik boyutunun da düşünülmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte iş dünyamızın talepleri de başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere STK'lerin özverili çalışmalarıyla hükümetimize iletilmiş ve pek çok destek açıklanmıştır. Hükümetimize açıklanan destekler için teşekkürlerimizi arz ederiz. Açıklanan destek ve tedbirlere ilave olarak üyelerimizden bize intikal eden sorun ve çözüm önerilerini yetkililere iletilmek üzere Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına ve Doğu Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonuna gönderdik."

"Dünyanın yaşadığı en büyük krizin içerisindeyiz"

Sorunun sadece iş dünyasını değil, her bir bireyi ilgilendirdiğine işaret eden Eren, "Zaten devletimiz de vatandaşlarımızın asgari geçim şartlarının korunması adına destekler açıklamakta, yardım kampanyası düzenlemektedir. Fakat şu da bir gerçektir ki yaşamakta olduğumuz günler, önceki krizlerin çok uzağında bir belirsizlik ve ekonomik kayıp yaratmış ve yaratmaya devam etmektedir. Ortada önemli bir kayıp ve ekonomik destek beklentisi vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, ilgili kurumlara sundukları önerilerle ilgili de bilgilendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne dünyanın yaşadığı en büyük krizin içerisindeyiz. Dünyayı tehdit eden bu salgına karşı hem sağlık sıkıntılarının hem de ekonomik sıkıntıların üstesinden gelme mücadelesi veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, hükümetimizin tüm bakanlarına ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın 'Evde kal' çağrısına uymaya çalışırken kısa çalışma ödeneği gibi firmamızı ve sektörümüzü ilgilendiren destekleri günlük olarak derneğimizin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin web sayfalarından takip etmeli, sağlığımızı ön planda tutarken ekonomik olarak da bugünlerin üstesinden gelmek için mücadelemizi sürdürmeliyiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

Doğu Karadeniz, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:20 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Survivor'da şiş kebap yemek için mücadele eden Ünlüler takımı yarışmacıları arasında gerginlik yaşandı
Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı         
11:23
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var         
11:14
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz         
11:10
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:06
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak         
10:52
Burak Yılmaz ve N'Koudou'nun güldüren diyaloğu: Ben sana pas veriyorum, sen atamıyorsun Burak Yılmaz ve N'Koudou'nun güldüren diyaloğu: Ben sana pas veriyorum, sen atamıyorsun         
10:42
Türk Polis Teşkilatı, Türk Polis Teşkilatı, "maaş kesintisi" iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir         
10:38
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum         
10:38
Güzel boksçu artık giyinmiyor! Eşiyle karantina günlerini çırılçıplak geçiriyor Güzel boksçu artık giyinmiyor! Eşiyle karantina günlerini çırılçıplak geçiriyor         
10:33
Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı         
10:27
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor         
10:27
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi         
10:25
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak         
10:22
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak         
10:11
Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı         
10:05
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti         
10:04
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı         
10:04
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı         
10:02
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı         
09:58
Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi         
09:55
14 günlük karantina süresini eve geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı 14 günlük karantina süresini eve geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı         
09:54
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur         
09:45
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti         
09:41
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor         
09:38
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
09:34
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem         
09:34
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor         
09:31
Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü         
09:28
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 11:32:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TSİAD, üyelerinin sorunlarını yetkililere iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]