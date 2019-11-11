Tsitsipas, Medvedev'i set vermeden yendi
6 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile 6 numaralı seribaşı Tsitsipas karşılaştı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile 6 numaralı seribaşı Tsitsipas karşılaştı.
Tsitsipas, bir saat 43 dakika süren mücadelede Medvedev'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Turnuvanın ikinci günü, Andre Agassi Grubu'ndaki Rafael Nadal-Alexander Zverev maçıyla tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:42
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