Son Dakika Haberleri: Tsk: 1.164 Personel İhraç Edildi

Tsk: 1.164 Personel İhraç Edildi

59 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri, OHAL'in kaldırılmasından bugüne bin 164 personelin ihraç edildiği, 106 emekli askerinse rütbelerinin geri alındığını açıkladı.

Tsk: 1.164 Personel İhraç Edildi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri, OHAL'in kaldırılmasından bugüne bin 164 personelin ihraç edildiği, 106 emekli askerinse rütbelerinin geri alındığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre, müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar, Milli Savunma Bakanı onayıyla TSK'den bin 164 personel ihraç edildi, 106 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

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