Tsk: 1.164 Personel İhraç Edildi
59 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri, OHAL'in kaldırılmasından bugüne bin 164 personelin ihraç edildiği, 106 emekli askerinse rütbelerinin geri alındığını açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
, OHAL'in kaldırılmasından bugüne bin 164 personelin ihraç edildiği, 106 emekli askerinse rütbelerinin geri alındığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
), yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre, müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar, Milli Savunma Bakanı
onayıyla TSK'den bin 164 personel ihraç edildi, 106 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:06 Kaynak: İHA
McGregor'ın Emeklilik Kararı Sonrasında Nurmagomedov'dan İmalı Paylaşım
Emeklililer Dikkat! TOKİ Başvurusu 5 Nisan'da Sona Erecek
Son Dakika! PKK'nın Lider Kadrosuna Ağır Darbe! Sözde Üst Düzey Yöneticisi Ağır Yaralandı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Neden Başörtüsü Taktığını Açıkladı