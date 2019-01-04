Son Dakika Haberleri: Tsk: 1 Şehit, 2 Yaralı

Tsk: 1 Şehit, 2 Yaralı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Iğdır bölgesinde hudut hattında devam eden operasyonlar esnasında teröristlerle meydana gelen çatışma sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.

Tsk: 1 Şehit, 2 Yaralı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Iğdır bölgesinde hudut hattında devam eden operasyonlar esnasında teröristlerle meydana gelen çatışma sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
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