TSK 181 hedefi ateş altına aldı
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TSK 181 hedefi ateş altına aldıANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:26 Kaynak: İHA
TSK 181 hedefi ateş altına aldı
ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" bilgisini paylaştı.
Paylaşımda, ateş altına alınan yerlerle ilgili görüntülere de yer verildi.
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