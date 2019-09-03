Tsk armoni mızıkası komutanlığı'ndan spasskaya kulesi askeri bandolar festivali'nde konser

12 ülkeden askeri bandoların katıldığı ve toplam 24 bandonun sahne aldığı Moskova 'daki Spasskaya Kulesi Askeri Bandolar Festivali'nde TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı da konser verdi.

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