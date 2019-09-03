Tsk armoni mızıkası komutanlığı'ndan spasskaya kulesi askeri bandolar festivali'nde konser
9 saat önce
12 ülkeden askeri bandoların katıldığı ve toplam 24 bandonun sahne aldığı Moskova'daki Spasskaya Kulesi Askeri Bandolar Festivali'nde TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı da konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:17 Kaynak: DHA
12 ülkeden askeri bandoların katıldığı ve toplam 24 bandonun sahne aldığı Moskova'daki Spasskaya Kulesi Askeri Bandolar Festivali'nde TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı da konser verdi.
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