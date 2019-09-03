Son Dakika Haberleri: Tsk armoni mızıkası komutanlığı'ndan spasskaya kulesi askeri bandolar festivali'nde...
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Tsk armoni mızıkası komutanlığı'ndan spasskaya kulesi askeri bandolar festivali'nde...

9 saat önce

12 ülkeden askeri bandoların katıldığı ve toplam 24 bandonun sahne aldığı Moskova'daki Spasskaya Kulesi Askeri Bandolar Festivali'nde TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı da konser verdi.

Tsk armoni mızıkası komutanlığı'ndan spasskaya kulesi askeri bandolar festivali'nde..., System.String[]

12 ülkeden askeri bandoların katıldığı ve toplam 24 bandonun sahne aldığı Moskova'daki Spasskaya Kulesi Askeri Bandolar Festivali'nde TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı da konser verdi.


Moskova, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:24 Kaynak: DHA
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