Tsk armoni mızıkası komutanlığı'ndan spasskaya kulesi askeri bandolar festivali'nde konser
9 saat önce
TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı'ndan Spasskaya Kulesi Askeri Bandolar Festivali'nde konser.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:25 Kaynak: DHA
TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı'ndan Spasskaya Kulesi Askeri Bandolar Festivali'nde konser
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