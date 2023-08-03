TSK'da 32 general ve amiral terfi etti, Gökçen Fırat Türkiye'nin ilk kadın amirali oldu - Son Dakika
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TSK'da 32 general ve amiral terfi etti, Gökçen Fırat Türkiye'nin ilk kadın amirali oldu

03.08.2023 23:22

Yüksek Askeri Şura kararıyla 30 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 32 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti. Ayrıca, 63 albay da general ve amiralliğe yükseltildi. Terfi edenler arasında dikkat çeken isim ise Gökçen Fırat oldu. Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali unvanını aldı. Albay Fırat, 2004 yılında verdiği bir röportajda Deniz Harp Akademisi'ne giren ilk kadın subay olmayı hedeflediğini ifade etmişti.

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Terfi edenler arasında en dikkat çeken isim ise Gökçen Fırat oldu. Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TSK'nın ilk kadın amirali ünvanını aldı.

RÖPORTAJI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Atamaların ardından Albay Gökçen Fırat'ın kim olduğu ise merak konusu oldu. Albay Fırat, 2004 yılında verdiği bir röportajda subay olmanın Türkiye'de çok saygın bir yeri olduğunu belirterek "Çok güzel bir meslek. Kadınlar için de çok yeni bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de çok saygın bir kurum. Onun bir parçası olmak istedim. Küçüklüğümde 30 Ağustos törenlerini hiç kaçırmazdım, bana hep çok çekici gelirdi. GATA'daki bayan öğrencileri okurdum gazetelerden. Doktorluğu bile geri plana atacak kadar seviyordum bu işi. Kadın doktor çok ama kadın subay olmak farklı" demişti.

"İLK KADIN SUBAY OLMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Açıklamasının devamında Deniz Harp Akademisi'ne giren ilk kadın subay olmayı hedeflediğini ifade eden Fırat, "Ben 98'de mezun oldum. 5 yıl Yavuz fırkateyninde çalıştım. O gemi 200 kişilikti ve yaklaşık 110 metreydi. Bu gemi 28 metre. Oradan tayinle buraya geldim. Burada bir-iki sene kaldıktan sonra başka bir gemiye ya da kara birliğine çıkabilirdim. Her subayın mesleki patentine göre değişiyor bu; ben komutan oldum. Deniz Harp Akademisi'ne giren ilk kadın subay olmak istiyorum. Bu sınava girmek için belli rütbede olmak gerekiyor. O rütbeye de kadınlar ilk kez geçen sene ulaştı ama kazanan olmadı. Şimdi benim sıram" ifadelerine yer vermişti.

İşte fotoğraflarla Gökçen Fırat;

TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın hikayesi! 2004 yılındaki röportajı yeniden gündem oldu
TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın hikayesi! 2004 yılındaki röportajı yeniden gündem oldu
TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın hikayesi! 2004 yılındaki röportajı yeniden gündem oldu
TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın hikayesi! 2004 yılındaki röportajı yeniden gündem oldu
TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın hikayesi! 2004 yılındaki röportajı yeniden gündem oldu
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