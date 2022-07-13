TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele - Son Dakika
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TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele

13.07.2022 10:59
TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele

Milli Savunma Bakanlığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesinde bugüne kadar 150'si general 24 bin 388 kişi ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesinde bugüne kadar 150'si general 24 bin 388 kişi ihraç edildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, başta FETÖ, PKK/ YPG, DEAŞ olmak üzere Türkiye'ye yönelik tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadele sürüyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürerken FETÖ ile mücadele de elde edilen yeni bilgi ve belgeler ışığında devam ediyor.

Bu kapsamda 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplam 24 bin 388 kişi ihraç edildi. 797 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam ediyor. İhraç edilenler arasında 150 general yer alırken 2 bin 436 personelin rütbeleri alındı.

FETÖ'den temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha da güçlendiğini aktaran Bakanlık kaynakları, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlar ile sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarıları, bunun en önemli göstergesi olarak nitelendirdi.

6 yılda 500 tatbikat

FETÖ'nün darbe girişiminden bugüne kadar 200'e yakın büyük operasyon yapılırken Mehmetçik 6 yıl içinde 500'e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının muharip imkan ve kabiliyetlerinin artırılması için komando tugayı sayısı 17'ye yükseltilirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar önceki sene 200 bin saat deniz seyir süresine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları da son 6 senede harekat uçuşu sayısını artırdı.

"Gereken yapılıyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ ile mücadeleye ilişkin açıklamalarında, kararlı mücadelenin elde edilen yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında bir bütün halinde sürdüğünü vurgulamıştı.

FETÖ ile mücadele kapsamında yapılması gereken ne varsa yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini dile getiren Akar, " TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

TSK, Güncel, Son Dakika

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