Son Dakika Haberleri: TSK'da FETÖ operasyonu, 33 gözaltı kararı

TSK'da FETÖ operasyonu, 33 gözaltı kararı

35 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si asker, 21'i sivil 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TSK'da FETÖ operasyonu, 33 gözaltı kararı, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si asker, 21'i sivil 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:45 

İstanbul, TSK, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Binlerce Uber Aracı Otoparklarda Çürüyor Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ'den Tutuklandı

İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Komedyen Atalay Demirci'nin İmza Yükümlülüğü Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:20:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSK'da FETÖ operasyonu, 33 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]