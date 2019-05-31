TSK'da FETÖ soruşturması: 21 tutuklama
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FETÖ/PDY TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 23 ilde, 74 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 46 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:40 Kaynak: İHA
FETÖ/PDY TSK
yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul
merkezli 23 ilde, 74 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 46 şüpheliden 21'i tutuklandı.
(İHA)
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