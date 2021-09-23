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TSK'da görev yapan 5 generalin istifa ettiği iddiası - Son Dakika

TSK'da görev yapan 5 generalin istifa ettiği iddiası

23.09.2021 15:19
TSK'da görev yapan 5 generalin istifa ettiği iddiası, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan "5 general istifa etti" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, sadece iki generalin sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunduğunu belirterek, söz konusu iddiayı "iyi niyetli olmayan, TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları" olarak nitelendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan "5 general istifa etti" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, sadece iki generalin sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunduğunu bildirdi.

İSTİFA İDDİALARI YALANLANDI

TSK'da görev yapan personelin emeklilik hakkını kazanmalarının ardından bu yönde talepte bulunmalarını doğal bir hak olarak değerlendiren kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir." bilgisini paylaştı.

''2 GENERAL EMEKLİLİK TALEBİNDE BULUNDU''

Bu kapsamda emeklilik dilekçesi alınması işlemlerinin 31 Ağustos 2021'de tamamlandığını belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

"Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerini olağan dışı bir işlem gibi göstererek TSK da sıkıntı varmış gibi vermek, sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak, iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir. Asılsız haberlerle hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır."

TSK'da görev yapan 5 generalin istifa ettiği iddiası

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TSK'da görev yapan 5 generalin istifa ettiği iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSK'da görev yapan 5 generalin istifa ettiği iddiası - Son Dakika
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