TSK'da yeni dönem, ilk kez Orgeneral Güler'de görüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK'da yeni dönem, ilk kez Orgeneral Güler'de görüldü - Son Dakika

TSK'da yeni dönem, ilk kez Orgeneral Güler'de görüldü

6 saat önce

MSB yürüttüğü çalışma sonrasında TSK'da yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

TSK'da yeni dönem, ilk kez Orgeneral Güler'de görüldü, System.String[]

MSB yürüttüğü çalışma sonrasında TSK'da yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Başka ordulardan ve yurt dışından alınan örnekler neticesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine bere kullanmaya başladı.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Tod Wolters'ı karşılama töreninde bir yenilik dikkatlerden kaçmadı. Daha önceki törenlerde şapka takan Orgeneral Güler', bu törende bere kullandı. MSB'nin uzun süredir devam eden çalışmasının sonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli bazı törenler dışında, harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine bere, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise kayık kep kullanacak. - ANKARA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK üniformalarında yeni dönem başladı! Harici kıyafette şapka yerine bere dönemi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki 'aşağılama ve taciz' iddiaları için müfettiş görevlendirdi Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 19:02:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TSK'da yeni dönem, ilk kez Orgeneral Güler'de görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]