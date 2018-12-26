Son Dakika Haberleri: TSK'daki Fetö'nün Kripto Elamanlarına Operasyon: 21 Gözaltı

TSK'daki Fetö'nün Kripto Elamanlarına Operasyon: 21 Gözaltı

1 saat önce

TSK'daki FETÖ'nün kripto elamanlarına operasyon: 21 gözaltı İzmir merkezli 9 ildeki operasyonda 21 zanlı gözaltındaİZMİR - İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 şahıs gözaltına alındı.

TSK'daki FETÖ'nün kripto elamanlarına operasyon: 21 gözaltı
İzmir merkezli 9 ildeki operasyonda 21 zanlı gözaltında

İZMİR - İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 şahıs gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto elamanlarına yönelik İzmir merkezli Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas'ta operasyonun düğmesine basıldı. Ardışık aramalarda tespit edilen 3'ü ihraç askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli 30 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda, şu ana kadar 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:50 Kaynak: İHA

TSK, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Xiaomi ve Huawei'nin Ardından Bir Çinli Dev Daha Türkiye Pazarına Girdi Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı

Kaçak Elektronik Sigara Operasyonunda Yakalanan Öğretmen Pes Dedirtti: Kayınvalidem İçin Yaptım İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:37:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSK'daki Fetö'nün Kripto Elamanlarına Operasyon: 21 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]