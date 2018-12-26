TSK'daki Fetö'nün Kripto Elamanlarına Operasyon: 21 Gözaltı
1 saat önce
TSK'daki FETÖ'nün kripto elamanlarına operasyon: 21 gözaltı İzmir merkezli 9 ildeki operasyonda 21 zanlı gözaltındaİZMİR - İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 şahıs gözaltına alındı.
TSK
'daki FETÖ'nün kripto elamanlarına operasyon: 21 gözaltı İzmir
merkezli 9 ildeki operasyonda 21 zanlı gözaltında
İZMİR - İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 şahıs gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisindeki kripto elamanlarına yönelik İzmir merkezli Ankara
, Mersin
, Aydın
, Muğla
, Manisa
, Siirt
, Konya
ve Sivas
'ta operasyonun düğmesine basıldı. Ardışık aramalarda tespit edilen 3'ü ihraç askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli 30 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda, şu ana kadar 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:50 Kaynak: İHA
Xiaomi ve Huawei'nin Ardından Bir Çinli Dev Daha Türkiye Pazarına Girdi
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
Kaçak Elektronik Sigara Operasyonunda Yakalanan Öğretmen Pes Dedirtti: Kayınvalidem İçin Yaptım
İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı