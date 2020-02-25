TSK'daki kripto FETÖ'cülere operasyon: 37 gözaltı kararı - Son Dakika

Konya merkezli 23 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturmada, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu personele 'mahrem sorumluluk' yapan kişilerin ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 37 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Düzenlenen operasyon kapsamında 21'inin muvazzaf, 16'sının ise daha önceden ihraç edilen askeri personelden olduğu belirlendi. Kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığına yerleştirilen kripto FETÖ üyesi askerleri yakalamak için Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)