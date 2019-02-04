TSK'daki Sivil Memura Periyodik Sağlık Kontrolü Kdk'nın Tavsiyesi Üzerine Kaldırıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK
) sivil memurlara uygulanan periyodik sağlık kontrolü, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiyesi üzerine kaldırıldı.
TSK'da görev yapan sivil bir personel, periyodik muayenede "TSK'da görev yapamaz" raporu verilince açığa alındı. Vatandaş hakkını aramak için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Başvurucu vatandaş, 20 yıldır masa başında çalıştığını ve görevini hiç aksatmadan yerine getirdiğini anlattı. 2018 yılında kurum tarafından istenen periyodik muayenede kendisine "TSK'da görev yapamaz" raporu verildiğini belirtin başvurucu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde sivil personel için ayrı bir muayene değerlendirme çizelgesinin düzenlenmesini ve kendisi gibi sivil memurların buna göre değerlendirilmesini talep etti.
KDK yönergenin iptalini istedi
Ombudsman, Milli Savunma Bakanlığından başvurudaki iddialara ilişkin bilgi ve belge talep ederek, Milli Savunma Bakanlığından gelen cevapla birlikte ilgili mevzuatı inceledikten sonra tavsiye kararı verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu, tavsiye kararında Türk Silahlı Kuvvetlerinde 20 yıldır görev yapan başvuranın yönetmelikte öngörülmediği halde yönerge kapsamında periyodik sağlık muayenesine gönderildiğinin altını çizdi. Ombudsman, anılan yönergedeki periyodik muayene hükmünün ve bu hüküm kapsamında başvuran hakkında tesis edilen işlemin ortadan kaldırılması için Milli Savunma Bakanlığına tavsiye kararı verdi. Milli Savunma Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği tavsiye kararı sonrası Genelkurmay Başkanlığı
ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki devlet memurlarının periyodik muayenelerinin durdurulmasına ilişkin personele direktif verildiği bilgisini Ombudsmana iletti. - ANKARA