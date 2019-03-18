Son Dakika Haberleri: TSK'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Klibi

TSK'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Klibi

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), resmi YouTube sayfasından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümüne özel bir klip paylaştı.

TSK'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Klibi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), resmi YouTube sayfasından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümüne özel bir klip paylaştı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü kapsamında tüm ülkede etkinlikler ve programlar düzenleniyor. Devlet kurum ve kuruluşları da sosyal medya hesaplarından bu önemli güne ilişkin paylaşımlar yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ise resmi YouTube sayfasından bir klip paylaştı. Klipte, şanlı Türk ordusunun neferleri olan Mehmetçik'in görüntüleri, TSK'nın operasyon ve eğitim görüntüleri, Çanakkale Savaşı sırasında çekilen fotoğraflar ve Çanakkale Şehitliği görüntüleri yer aldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:15 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 12:12:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSK'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Klibi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]