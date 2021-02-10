TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı - Son Dakika
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TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı

10.02.2021 21:07
TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son yıllardaki en kapsamlı kış tatbikatı, Kars'ta devam ediyor.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son yıllardaki en kapsamlı kış tatbikatı, Kars'ta devam ediyor. 66'sı Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personelin 190 araç ile 218 farklı cins ve çapta silah kullandığı tatbikatta, TSK envanterine giren modern silah ve araçlar da denendi.

Kars'ta 1 Şubat'ta başlayan TSK'nın 'Kış 2021 Tatbikatı' devam ediyor. 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Tatbikat Alanı'nda sürdürülen tatbikata, Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerinden çeşitli seviyelerdeki birliklerinden gelen 66 askerin bulunduğu 1268 kişilik personel katıldı. Tatbikatta TSK'nın envanterine giren modern silah ve araçlar da denendi. Birleşik ve müşterek harekatın yapılması konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamanın, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemenin, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmenin amaçlandığı tatbikatta ayrıca kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek, beka kabiliyetini artırmak ve komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak hedeflendi.

'Kış 2021 Tatbikatı'nda üzerinden aşma faaliyeti, kayaklı taarruz, hava hücum harekatı, tank hendeğinden ve mayın tarlasından geçiş, ateş desteği, havadan ikmal faaliyeti, havadan helikopter, karadan ise ambulans ve kar üstü araçla yaralı tahliye edilmesi de gerçekleştirildi.

BASIN MENSUPLARI TATBİKAT ALANINDA

Kars'ta devam eden tatbikatın bugünkü etkinlikleri, basın mensuplarına açıldı. Azerbaycan askerlerinin de bulunması nedeniyle Azerbaycan basını tatbikata büyük ilgi gösterdi. Basın mensuplarına tatbikatla ilgili brifing veren 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nda görevli Albay Şafak Oğuz, TSK'nın planlı tatbikatlarından olan 'Kış 2021'in 9'uncu Kolordu koordinatörlüğünde 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca 12 Şubat'a kadar Akbaba atışı tatbikat alanında gerçekleştirileceğini bildirdi.

'2010'DAN BU YANA TATBİKAT KARS BÖLGESİNDE'

Kış tatbikatlarının 1997'ye kadar sene yıl yapıldığı, 1997-1999 yıllarında yapılmadığının bilgisini veren Albay Oğuz, "2000 yılından itibaren 2 yılda bir, çift yıllarda 8'inci ve 9'uncu Kolordu Komutanlıkları tarafından dönüşümlü olarak icra edilmiştir. Tatbikat 2004 yılında 8'inci Kolordu Komutanlığı tarafından Ağrı bölgesinde, 2006 yılında 9'uncu Kolordu Komutanlığı tarafından Kars bölgesinde, 2008 yılında 8'inci kolordu tarafından Patnos, Ağrı bölgesinde, 2010 yılından bu zamana kadar da 9'uncu Kolordu Komutanlığı tarafından Kars bölgesinde icra edilmektedir" dedi.

TATBİKATIN AMACI

Tatbikatın amacı hakkında da bilgi veren Albay Şafak Oğuz, şöyle konuştu:

"Birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil, muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırmak, ateş ve manevranın senkronizasyonunu artırmak, birliklerin kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal, giyim ve bakım faaliyetleri gibi temel yollar üzerindeki eğitimlerini ve kabiliyetlerini geliştirmek, komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamaktır. Tatbikatımızın hedefleri ise ferdi ve toplu eğitimi geliştirmek, komutanlara birliklerini kış şartlarında sevk ve idare etme imkanı sağlamak. Tatbikatın başlangıcından sonuna kadar gerekli beka tedbirlerini uygulamak, birliklerin diğer birliklerin imkan ve kabiliyetlerini tanımalarını sağlamak. Hava kuvvetleri ile müşterek eğitimi pekiştirmek, idari ve lojistik faaliyetleri icra etmek, karargah subaylarının ve birlik komutanlarının durum muhakemesi yapması, emir ve rapor verme melekelerini geliştirmek. Her seviyede ateş ve manevraların koordineli olarak kullanılmasını pekiştirmek. Ateş desteğinin ateş destek koordinasyon merkezine kadar bütün faaliyetlerini planlamak, kritik lider ve personeli eğitmektir. Havadan atma harekatı icra etmek, envanterde mevcut olan, yeni giren veya savunma sanayisinde geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının kış şartlarında performansını denemek derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe konusundaki tecrübeli dost ve müttefik ülkelerle takdir usuller ve teçhizat konularında bilgi paylaşımında bulunmaktır. 'Kış 2021 Tatbikatı'na Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli birlik ve unsurları katılmaktadır. Tatbikata ayrıca dost ve kardeş Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birlik ve unsurları iştirak etmektedir. Tatbikatımıza bugün itibarıyla toplamda 1268 personel katılmakta, 190 değişik cinste araç ve 218 farklı cins ve çapta silah kullanılmaktadır. Tatbikatta ayrıca 8 kamu kuruluşu fiil olarak iştirak etmektedir."

14'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı'ndaki brifing sonrası basın mensupları, Cumhuriyet köyü mevkisindeki tatbikat alanına götürüldü. Burada komuta merkezini gezen gazetecilere, bugün yapılacak tatbikat hakkında bilgi verildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı - Son Dakika

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