TSK'dan Acı Haber
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Hakkari bölgesinde yer alan bir üs bölgemizde intikal halinde olan yaya unsurumuzun üzerine çığ düşmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Hakkari
bölgesinde yer alan bir üs bölgemizde intikal halinde olan yaya unsurumuzun üzerine çığ düşmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:56 Kaynak: İHA
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