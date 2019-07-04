TSK'dan Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı paylaşımı
39 dakika önce
TSK'dan Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı paylaşımıANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını tanıtıcı bir klip paylaştı.
TSK
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:26 Kaynak: İHA
'dan Afganistan
Türk Görev Kuvveti Komutanlığı paylaşımı
ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını tanıtıcı bir klip paylaştı.
TSK'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye
'nin Afganistan'da; etnik kökeni ne olursa olsun halkın tamamına eşit yakınlıkta olacak şekilde, Afgan yönetimini desteklemek, Afganistan Milli Güvenlik Kuvvetlerini eğitmek ve Afganistan halkına güvenlik, istikrar ve gelişme konusunda yardım etmek maksadıyla bulunduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye'nin milli kısıtlamaları gereği; Türk birlikleri sorumluluk sahası dışında ve mayın temizleme, terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerinde görev almamaktadır" denildi.
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