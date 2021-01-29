TSK'dan Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kırtasiye yardımı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara gıda ve kırtasiye yardımı yapıldığını açıkladı.

Bakanlık yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanlığının yanı sıra insani yardımlarıyla da tüm dünyaya örnek olan Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesindeki çocukların kalplerine dokunmaya devam ediyor. Bölgede bulunan Hebbel İlkokulu öğrencilerine gıda ve kırtasiye yardımı yapıldı."

-İHA-