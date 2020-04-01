TSK'dan 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kuvvet komutanlıkları personelleri, Türkiye genelinde alınan 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan 'Korona virüs'ün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler çerçevesinde vatandaşların kendilerini evlerinde izole etmeleri istendi. Vatandaşların salgından korunmaları için çeşitli devlet kurumları ve sanatçılar 'Evde Kal' çağrısında bulunurken, kampanyaya Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli de hudutlardan, su altından ve görev yaptıkları noktalardan, 'Bizler sizin için görevdeyken, sizler de bizim için evde kalın' ifadeleriyle, vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)