TSK'dan FETÖ ile mücadele kapsamında 1164 personel ihraç edildi
45 dakika önce
TSK, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken FETÖ ile mücadeleye de kararlılıkla devam ediliyor.
TSK
, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken FETÖ ile mücadeleye de kararlılıkla devam ediliyor. OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'den bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı bin 164 oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:17
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