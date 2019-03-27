Son Dakika Haberleri: TSK'dan FETÖ ile mücadele kapsamında 1164 personel ihraç edildi

TSK'dan FETÖ ile mücadele kapsamında 1164 personel ihraç edildi

45 dakika önce

TSK, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken FETÖ ile mücadeleye de kararlılıkla devam ediliyor.

TSK'dan FETÖ ile mücadele kapsamında 1164 personel ihraç edildi, System.String[]
TSK, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken FETÖ ile mücadeleye de kararlılıkla devam ediliyor. OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'den bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı bin 164 oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:17 

TSK, Ekonomi
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