Son Dakika Haberleri: TSK'dan Gelibolu'da tatbikat
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TSK'dan Gelibolu'da tatbikat

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 'Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı' gerçekleştirildi.

TSK'dan Gelibolu'da tatbikat, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 'Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı' gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal paylaşım sitesi  Twitter'daki hesabından yayımlanan açıklamada, "2'nci Kolordu Komutanlığı Kıtalı Komuta Yeri ve Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı, Kavakköy/Gelibolu'da başarıyla icra edildi" denildi. 


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:58 Kaynak: DHA
Çanakkale, TSK, Gelibolu
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