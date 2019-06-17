TSK'dan Gelibolu'da tatbikat
1 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 'Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı' gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:58 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK
) Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde, 'Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı' gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'nın (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter
'daki hesabından yayımlanan açıklamada, "2'nci Kolordu Komutanlığı Kıtalı Komuta Yeri ve Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığı Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı, Kavakköy/Gelibolu'da başarıyla icra edildi" denildi.
- Çanakkale
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