TSK'dan Genel Sekreter Sümer'e takdirname - Son Dakika
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TSK'dan Genel Sekreter Sümer'e takdirname

6 saat önce

Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, kurumun yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından takdirname ile ödüllendirildi.

TSK'dan Genel Sekreter Sümer'e takdirname, System.String[]

Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, kurumun yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından takdirname ile ödüllendirildi.


Suriye'de Zeytin Dalı bölgesinde askeri üst bölgelerinin yollarının yapılması, lojistik ve ikmal sağlanmasında Kilis Özel İdaresi tarafından sağlanan katkı nedeniyle İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'e 23'üncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar tarafından takdirname ile ödüllendirildi. Sümer, "23'üncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar paşamız tarafından görevlendirilen Yüzbaşı Tahsin Göktepe ve Kıdemli Başçavuş Kerim Çelebiler İdaremizi ziyaret ederek paşamız adına takdirname takdim edildi. Berat Acar paşamıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KİLİS

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:45 Kaynak: İHA
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