Son Dakika › 3. Sayfa › TSK'dan hudutlarda tam teşekküllü korona virüs önlemi - Son Dakika
TSK'dan hudutlarda tam teşekküllü korona virüs önlemi
7 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında sağlık kontrollerine devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında sağlık kontrollerine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Covid - 19 ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelimiz sağlık kontrollerine devam ediyor. Aldığımız etkin ve önleyici tedbirler sayesinde de geçişler kontrollü olarak icra ediliyor" notuyla paylaşılan görüntülerde, hudutlardaki kapılardan geçiş yapan askeri personelin önce ateşleri ölçülerek uygunluğu kontrol edilirken, daha sonra dışarıdan gelen zırhlı araçlar dezenfekte ediliyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:12 Kaynak: İHA
Son Dakika İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Denizli'de koronavirüsle ilgili "montajlı paylaşım"a inceleme