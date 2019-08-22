Son Dakika Haberleri: TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına takviye
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TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına takviye

36 dakika önce

TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmattan oluşan takviye güç gönderdi.

TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına takviye, System.String[]

TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmattan oluşan takviye güç gönderdi.

İdlib, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:00 
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