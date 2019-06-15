TSK'dan İdlib'e lojistik destek
4 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına destek amaçlı lojistik destek konvoyu gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:33
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına destek amaçlı lojistik destek konvoyu gönderdi.
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