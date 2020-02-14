TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat - Son Dakika

TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat

6 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin İdlib kentine sevkiyat gerçekleştirildi.

TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin İdlib kentine sevkiyat gerçekleştirildi. Sabah sınırdan geçirilen, obüs ve tankların da olduğu 100'den fazla araçlık konvoyla İdlib'e ulaşıldı.

Rejimin, destekçileri ile ele geçirmek için karadan ve havadan ateş altına aldığı ve 2 milyona yakın kişinin saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı İdlib'de, garantör ülke olarak asker bulunduran TSK, sahip olduğu üs bölgelerine tahkimatını sürdürüyor. Son zamanlarda Türk askerlerinin hedef alındığı saldırıların ardından rejime misliyle karşılık veren TSK, sabah saatlerinde İdlib'e askeri personel ve araç takviyesi yaptı. Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapılan; tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat yüklü kamyon ve zırhlı iş makinelerinin olduğu 100'den fazla araçlık konvoyla İdlib'e ulaşıldı. Konvoy ile daha sonra Eriha yönüne ilerlendi. Konvoydaki askeri personel ve araçların, İdlib'de bulunan gözlem noktaları ile yeni oluşturulan kontrol noktalarında konuşlanacağ belirtildi.

Öte yandan TSK konvoyunun geçişi sırasında bazı Suriyeli siviller, Türk askerlerine el sallayarak, sevgi gösterisinde bulundu.

?


- Suriye
Suriye, Sabah, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Suriye ordusu kendi topraklarının her bir karışını geri alma kararı verdi
Son Dakika: İdlib bölgesinde 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son dakika: Esed rejimine ait bir askeri helikopter daha düşürüldü İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 19:23:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]