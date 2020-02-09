TSK'dan İdlib gözlem noktalarına takviye kuvvet sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeydoğusunda sınırı geçip İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyatı yoğunlaştırdı.

Son iki günde yaklaşık 500'e yakın aracın yer aldığı konvoy Reyhanlı sınırından bölgeye geçti.

Reuters haber ajansına konuşan üstü düzey bir yetkili, Cumartesi günü 300 aracın sınırı geçmesiyle İdlib'e bu ay Türkiye'den yapılan araç sevkiyatının yaklaşık 1000 olduğunu söyledi.

İdlib'de gözlem noktalarına gönderilen araçlar arasında obüs, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmatın yanı sıra gözlem noktalarında görevlendirilmek üzere komandoların da bulunduğu bildirildi.

Reuters'a konuşan yetkili "Son haftalarda İdlib'e destek amaçlı ciddi asker ve askeri ekipman sevkiyatı yapıldı (…) Gözlem noktalarına tam takviye yapıldı. İdlib cephesi güçlendirildi" dedi. Yetkili toplam kaç yeni askerin bölgeye sevk edildiğine dair bilgi paylaşmadı.

İngiltere merkezli Suriye Gözlemevi, son bir haftada İdlib'e geçen TSK'ya ait askeri araç sayısının 1240 olduğunu, asker sayısının da 5000 olduğunu söyledi.

Geçen hafta Pazartesi günü Suriye hükümetine bağlı birliklerin top atışında 8 Türk askeri hayatını kaybetmişti. Türkiye de Suriye ordusuna ait hedeflere 'misilleme saldırısında' bulundu.

Reuters'a konuşan yetkili "Suriye rejimi, Rusya'nın da desteğiyle tüm anlaşmaları ihlal ediyordu. Her türlü olaya karşı hazırlıklıyız. Tabi ki tüm seçenekler masada" dedi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pazar günü yaptığı açıklamada Suriye ordusunun çekilmesi çağrısında bulundu.

Akar, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada "Rusya ile yaptığımız bir Soçi Mutabakatı var (…) Zerre kadar hakkımızı yedirmeyeceğimizi söylüyoruz. Ama mutabakat ihlal edilmeye devam ederse, bizim de B ve C planlarımız var" dedi.

Suriye silahlı kuvvetleri de Pazar günkü açıklamasında bölgede son birkaç günde onlarca kent ve köyle beraber bölgede 600 kilometrekareden büyük bir alanın kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini duyurdu.