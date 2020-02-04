TSK'dan İdlib ve Halep kırsalına takviye - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK'dan İdlib ve Halep kırsalına takviye - Son Dakika

TSK'dan İdlib ve Halep kırsalına takviye

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç gönderdi.

TSK'dan İdlib ve Halep kırsalına takviye, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç gönderdi. Halep'te uluslararası M5 kara yolunda da kontrol noktaları kuruldu.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib ve Halep'e zırhlı araçlardan oluşan takviye gönderdi. İdlib'in doğusundaki Serakip köyünde bulunan farklı kontrol noktalarına gönderilen 20 zırhlı araç, İdlib'in Kafrlusen geçidinden geçti. Serakip köyünde 4 farklı kontrol noktası kuruldu.


Öte yandan İdlib'in çevresinde güvenlik önlemleri almak için yeni kontrol noktaları da kuruldu. Halep-İdlib-Hama-Humus- Şam üzerinden Ürdün'e kadar uzanan uluslararası M5 kara yolunda da kontrol noktaları kuruldu.


Halep kırsalına gönderilen takviye ekipler, Halep'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Al-Zirbah köyünde yeni kontrol noktaları kurdu. - İDLİB

İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:14 Kaynak: İHA
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