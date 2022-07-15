Son dakika haberleri! TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü subayın DHKP-C'li kardeşleri gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü subayın DHKP-C'li kardeşleri gözaltına alındı

15.07.2022 18:05

Son dakika gündem haberi... Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınan 2 kardeş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınan 2 kardeş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Örgütün alt kanadı Dev-Genç militanlarının, FETÖ/PDY bağlantılı olduğu gerekçesi ile daha önce TSK'dan ihraç edilen ve geçtiğimiz Mart ayında yakalanan bir kadın üsteğmen ile kardeş oldukları öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, DHKP-C'ye yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda kardeş oldukları öne sürülen E.K.(29) ve S.K.(29) adlı ikiz kardeşler, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlıların, söz konusu örgütün alt alan yapılanması olan "DEV-GENÇ" içerisinde aktif şekilde faaliyet gösterdikleri belirlenirken, E.K. ve S.K. kardeşlerin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) mensup olduğu gerekçesi ile daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen ve geçtiğimiz Mart ayında Ankara'da yakalanan kadın üsteğmen N.K.C.'nin kız kardeşleri olduğu öğrenildi. Örgüt bağlantısı nedeniyle ordudan ihraç edilen N.K.C.'nin, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilmişti.

Geçmişteki polisiye soruşturmalardan DHKP/C adına gösteri yürüyüşü düzenleme ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu iddia edilen S.K. ile E.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü subayın DHKP-C'li kardeşleri gözaltına alındı - Son Dakika

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