Son Dakika Haberleri: TSK'dan Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı -1

TSK'dan Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı -1

1 saat önce

Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı hava destekli olarak zırhlı birlikler ve komandolarla -15 dereceye varan zorlu kış şartlarında kararlılıkla sürdürülüyor.

TSK'dan Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı -1, System.String[]
Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı hava destekli olarak zırhlı birlikler ve komandolarla -15 dereceye varan zorlu kış şartlarında kararlılıkla sürdürülüyor. Yapılan atışlarda hedefler başarıyla imha ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:33 Kaynak: DHA

Komando, Fi, Güncel
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