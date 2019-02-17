Son Dakika Haberleri: TSK'dan "Kış-2019" Tatbikatı

TSK'dan "Kış-2019" Tatbikatı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının katılımıyla "KIŞ-2019" tatbikatını gerçekleştiriyor.

TSK'dan
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının katılımıyla "KIŞ-2019" tatbikatını gerçekleştiriyor.

TSK, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurların katılımıyla "KIŞ-2019" tatbikatını gerçekleştiriyor. TSK, ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel iştirak etmekte olduğunu belirti.

TSK, tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinde yayımladı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:07 Kaynak: İHA

Genelkurmay Başkanlığı, TSK, Güncel
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