TSK'dan "Kış-2019" Tatbikatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının katılımıyla "KIŞ-2019" tatbikatını gerçekleştiriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
), Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının katılımıyla "KIŞ-2019" tatbikatını gerçekleştiriyor.
TSK, Genelkurmay Başkanlığı
ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurların katılımıyla "KIŞ-2019" tatbikatını gerçekleştiriyor. TSK, ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel iştirak etmekte olduğunu belirti.
TSK, tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinde yayımladı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:07 Kaynak: İHA
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