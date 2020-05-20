TSK'dan korona virüs ile mücadelede büyük başarı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye ilişkin olarak, "Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa gibi ordular vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri en başarılı durumda. Şu ana kadar gelinen noktada rakamlara bakıldığında gerçekten övünülecek bir durum var. Bu gerçekten büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı..



Ramazan Bayramı dolayısıyla, Milli Savunma Bakanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sınırlı katılımla gerçekleştirilen törende katılımcılar arasında sosyal mesafe kuralına uyulurken, salona girişlerde maske dağıtıldı ve tören öncesinde salon dezenfekte edildi. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Bakan Yardımcıları ve Bakanlık personelinin yanı sıra şehit, gazi aileleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Akar, korona virüs ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirlerin önemine değindi.



Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün Bakanlık, kurum, kuruluşlarının birlik, beraberlik, koordinasyon içerisinde Covid-19'a karşı mücadelede önemli başarılar elde ettiğini söyleyen Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı olarak ilk günden itibaren hem bireysel hem de kurumsal koruyucu, önleyici tedbirleri hayata geçirdiklerini hatırlattı.



Korona virüs ile mücadele çerçevesinde ilk olarak Koronavirüs ile Mücadele Merkezini (KOMMER) kurduklarını belirten Bakan Akar, merkezin en alttaki üs bölgelerine, gemilere, filolara kadar süreci başarıyla yönettiğini bildirdi.



Kaynağa zamanında erişmek için filyasyon ekipleri oluşturduklarını, Vaka Takip Yazılımı ile bilgisayar üzerinden süreci takip ettiklerinin altını çizen Bakan Akar, "Bizim için en korkulu rüya operasyon bölgelerine bu salgının sıçramasıydı. Böyle bir şey olduğunda karşınızda terörist, arkanızda virüs çok sıkıntılı, istenmeyen durumlarla karşılaşabilirdik. Alınan tedbirlerle çok şükür şu ana kadar operasyon bölgelerimizde bizim korona virüs vakamız olmadı. Gemilerimiz, filolarımız çok önemli. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle oralarda da zorluk yaşanmadı. Şu ana kadar gelinen noktada rakamlara bakıldığında gerçekten övünülecek bir durum var. Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ordular ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa gibi, vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri en başarılı durumda. Bundan dolayı emeği geçenleri tekrar kutluyorum, gerçekten büyük bir başarı bu. Şu anda 156 pozitif arkadaşımız var, bunların tamamı kontrol altında ve bunların hiçbirinde kritik durum yok" ifadelerini aktardı.



Ayrıca Bakan Akar, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden uzman memur Levent Ünver ile işçi Avni Öztürk'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.



"(Sahra solunum cihazı) Cihazın sertifikasyon sürecinin bugün yarın bitmesini bekliyoruz"



Korona virüs salgınıyla mücadeleye koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde katkı sağladıklarını aktaran Bakan Akar, "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz (MKEK) tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen 'Sahra' adı verilen mekanik solunum cihazını hem tasarladı hem üretti. Cihazın sertifikasyon sürecinin bugün yarın bitmesini bekliyoruz. Bu bittikten sonra tamamen milli ve yerli, tasarımı da bize ait olmak üzere Sahra solunum cihazını haftada 500 adet üretmeye başlayacağız" açıklamasında bulundu.



"Yerli tezgahlar Kırıkkale'ye ulaştı"



Yerli olarak üretilen termal kameraların da birliklere dağıtıldığını bildiren Bakan Akar, MKEK tarafından yapılan maske üretim tezgahlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordine edilerek Kırıkkale Halk Eğitim'e teslim edildiğini belirtti.



"Bugüne kadar 35 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretildi"



Bakanlığa bağlı kurum ve fabrikalarda maske, tulum ve dezenfektan gibi sağlık malzemelerinin üretiminin devam ettiğini anımsatan Bakan Akar, "Bugüne kadar 35 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretildi. Bütün bunları Silahlı Kuvvetlerimize ve ilgili kurumlarımıza ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.



Terörle mücadele



Normalleşme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere normalleşme yönündeki çalışmalarımız kapsamında bir takvim belirledik ve bu takvim üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.



"1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist yapılan operasyonlar sonucu etkisiz hale getirildi"



Korona virüs salgınının yayılımıyla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alındığını ve terörle mücadelenin de artan bir tempoda devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Bu çerçevede 5 operasyon bölgesinde mavi vatanımızda TSK'nın kahraman mensupları büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiriyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Oradaki arkadaşlarımız kahraman ve fedakarca mücadeleyi sürdürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist yapılan operasyonlar sonucu etkisiz hale getirildi" aktarımında bulundu.



"300 bin Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli olarak topraklarına dönmüş bulunuyor"



İdlib'deki faaliyetlerin mutabakatlar kapsamında devam ettiğini hatırlatan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:



"Bir takım radikal grupların yaptığı provokasyonlar ve girişimler oldu. Ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması ve evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde tekrar evlerine dönmelerini sağlamak için orada yoğun ve kapsamlı bir çalışma içindeyiz. Ruslarla koordineli yaptığımız çalışmalar var. Bazı aksaklıklar, bazı ateşkes ihlalleri olmakla birlikte genel anlamda ateşkese uyuluyor, istikrara doğru çok emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Bunun göstergesi olarak 300 bin Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli olarak topraklarına dönmüş bulunuyor."



"Ülkenin birliği, beraberliği, bütünlüğü için çalışan UMH unsurları büyük başarılar sağladı"



Libya'daki askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerinin de sürdüğünü ifade eden Bakan Akar, "TSK unsurlarının Eğitim İş birliği ve Danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya'daki dengeler önemli oranda değişti. Ülkenin birliği, beraberliği, bütünlüğü için çalışan UMH unsurları büyük başarılar sağladı" şeklinde konuştu.



Bakan Akar, Türkiye'nin Libya'daki tüm faaliyetlerinin muhatabının BM tarafından tanınan Libya Hükümeti, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Libya Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac olduğununda altını çizdi.



Türkiye'nin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için karada, denizde ve havada faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren silah ve mesai arkadaşlarının Ramazan Bayramını kutlayan Bakan Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa dileyerek, "Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ANKARA