TSK'dan korona virüsle mücadelede üstün başarı - Son Dakika

TSK'dan korona virüsle mücadelede üstün başarı

Türk Silahlı Kuvvetleri, korona virüs ile mücadele sürecinde aldığı tedbirler sayesinde dünyada en az pozitif vakanın görüldüğü ordular arasında yer aldı.

TSK'dan korona virüsle mücadelede üstün başarı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri, korona virüs ile mücadele sürecinde aldığı tedbirler sayesinde dünyada en az pozitif vakanın görüldüğü ordular arasında yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan KOMMER sayesinde ise TSK'nın en üstten alta tüm kademeleri kontrol altında tutuldu.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), korona virüs ile mücadelede diğer dünya orduları arasında farklı bir yere yerleşti. Personel mevcudu oranına bakıldığında pozitif vaka sayılarının en az olduğu TSK, Rusya, ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere gibi orduları geride bıraktı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye genelinde alınan önlemlere uyumlu olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan önlemlerin bu başarıda büyük etkisi oldu. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde alınan tedbirlerin planlanması ve uygulanması, yaklaşık 500 bin personeli bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinde pozitif vaka sayılarının düşük seviyelerde ve kontrol altında tutulmasını sağladı. Bu çerçevede ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde korona virüs (Covid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kurularak, bir zincir halinde Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Ordu Komutanlıkları, donanma ve hava üsleri olmak üzere alt kademelere kadar devam eden bir birim olarak tesis edildi. KOMMER'deki faaliyetlerle, Bakanlığa bağlı birlik, karargah ve kurumlarda salgına karşı gerekli korumanın oluşturulması amaçlanırken, Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği merkezde takip ve izlemenin yanı sıra planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da gerçekleştirildi.


Personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi


TSK'da alınan korona virüs tedbirlerinin uygulanma düzeylerinin izlendiği merkezde, vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalarla muhtemel hal tarzları da geliştirildi. 24 saat esasıyla görev yapılan merkezde, Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ile telekonferans yöntemi kullanılarak görüşülerek çalışmalar ve gelişmeler düzenli olarak değerlendirildi. Üs bölgelerinden, gemilere, filolara kadar süreci başarıyla yöneten KOMMER, kaynağa zamanında erişmek amacıyla filyasyon ekipleri oluşturarak, Vaka Takip Yazılımı ile bilgisayar üzerinden süreç takibi sağladı. Korona virüs salgınının yanı sıra terörle mücadelesini de sürdüren TSK'da, virüsün operasyon bölgelerine sıçramamasına yönelik olarak da çeşitli tedbir alındı. Operasyon bölgelerinde bulunan tüm birliklerde korona virüs salgını için ilave tedbirler alınırken, Suriye'nin kuzeyinde bulunan birliklerin yer aldığı harekat alanlarına giriş ve çıkışlara düzenleme getirildi. Düzenleme çerçevesinde giriş - çıkışlar 2. Ordu Komutanı'nın müsaadesine bağlanırken, zorunlu olmamak şartıyla personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi.


Bölge halkına bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı eğitimler verildi


Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Kalkanı harekat bölgelerinde bulunan personel aracılığıyla bölge halkına bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı eğitimler verilirken, faaliyetlerde bulaşı riskini en aza indirecek hareket şekilleri belirlendi. Bölgede, yurt içine geçecek personelin 14 gün gözetim altında tutulup müteakiben içeriye girmesine ve sağlık kontrolünün yapılmasına yönelik tedbirler alınırken, Suriye'den yurda ikmal için gelen araçların, römorka monte KBRN temizleme sistemi ile dezenfeksiyonu için KBRN timleri görevlendirildi. Suriye'de bulunan birliklere ateş ölçerler, koruyucu sağlık malzemeleri gönderilerek, harekat bölgesine seyyar banyo ve çamaşır üniteleri sevk edildi.


Yerinde kal prensibi uygulandı


Hem kurumsal hem de bireysel tedbirlerin alındığı dönemde, Türkiye genelindeki izolasyon ve sosyal hareketsizlik uygulamalarına bağlı olarak Bakanlık tarafından "yerinde kal" prensibi uygulandı. Sıkı şekilde uygulanan tedbirler çerçevesinde tüm atama ve görevlendirmeler iptal edilirken, Milli Savunma Üniversitesine bağlı okullar tatil edildi. Erbaş ve erlerin hafta sonu izinleri durdurulurken, milli ve uluslararası tatbikatlar ertelendi. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi girişleri yasaklanırken, orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ve zorunlu sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmedi. Ayrıca, orduevlerinde günü birlik girişlere de izin verilmedi. Öte yandan, bu tedbirlerin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarına girişlerde ateş kontrolü yapılanması için termal kameralar yerleştirildi.


Personelin kullandığı malzeme ve araçlar dezenfekte edildi


Kuvvet Komutanlıkları da korona virüs salgını çerçevesinde bazı özel tedbirleri uygulayarak bu başarıya katkı sağladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 21 Mart'tan itibaren öncelikle muharip gemiler ana üsleri dışındaki limanlara intikal ettirilerek etkin izolasyon tedbirleri uygulandı. Kuvvet Komutanlıklarında; başta pilotlar olmak üzere kritik personel ve özel ihtisaslı personellerin vardiyalar şeklinde görev yapabilmeleri için tedbirler alınırken, kuvvet komutanlarına ait harp silah araç ve gereçleri ile personelin temas ettiği yerler ve ortak kullanılan alanlar düzenli olarak dezenfekte edildi. TSK tarafından alınan bu önlemlerin uygulaması, terörle mücadele çerçevesinde operasyonları ve diğer faaliyetleri aksatmayacak şekilde gerçekleştirildi.


Kışlalarda sosyal mesafe


Bakanlık, korona virüs ile mücadele sürecinde vatani görevini yerine getiren gençleri de korumaya yönelik önemli tedbirler aldı. Ortak kullanım alanı olan yemekhanelerde yoğunluğun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılırken, yatakhaneler ve ortak kullanım alanları aralıklı duruma getirilerek yeniden planlandı. Personellerin ise buralardan sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yararlanmalarına yönelik uygulamalar hayata geçirildi.


Korona virüs tedbirleri kışlalarda uygulanırken 100 binden fazla gencin yer değiştirmesini engellemek, toplum sağlığını riske atmamak ve Türkiye genelindeki kararlı mücadeleyi aksatmamak için Kasım 2019 celp ve sevk döneminin hizmet süreleri bir ay uzatıldı. Bu kapsamda yeni celpler ertelendi. Uygulamanın ardından ertelenen terhisler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilirken, terhis olacak gençler kışladan ayrılmadan önce 14 gün gözetim altında tutuldu ve yeni celplerle gelecek yükümlülere de PCR testi uygulandı.


40 milyon maske, 500 bin tulum, 160 ton dezenfektan


Bir taraftan kışlaları korona virüs salgınına karşı korurken diğer taraftan da yurt genelindeki mücadeleye katkı sağlamaya yönelik önemli çalışmalar yapan Milli Savunma Bakanlığı, bu kapsamda Bakanlığa bağlı kurumlarda ve askeri dikimevlerinde koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi için önemli adımlar attı. Üretim yapılan tesislerde, bugüne kadar 40 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretilirken bu ürünler sadece Mehmetçik için değil vatandaşların ve sağlık personelinin de kullanımına sunuldu. Bu süreçte, Bakanlık tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini, harekat ve faaliyetlerine en az etki edecek şekilde tedbirler alınırken, yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerdeki mücadelede "proaktif yaklaşım" esas alındı. Ayrıca, önlemlerin harfiyen uygulanması da başarıyı beraberinde getirdi.


Bakan Akar'dan tam not


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TSK bünyesinde alınan korona virüs tedbirleri hakkında yaptığı açıklamalarda, "Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ordular vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri en başarılı durumda. Şu ana kadar gelinen noktada rakamlara bakıldığında gerçekten övünülecek bir durum var. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Bundan dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline de bireysel ve kurumsal tedbirlere harfiyen uymalarından dolayı da en içten duygularla teşekkürlerimi sunmak istiyorum" değerlendirmelerinde bulunmuştu. - ANKARA

Koronavirüs, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 10:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TSK'dan korona virüsle mücadelede üstün başarı - Son Dakika

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