TSK'dan koronavirüs ile mücadelede göz dolduran başarı - Son Dakika

TSK'dan koronavirüs ile mücadelede göz dolduran başarı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), alınan tedbirler sayesinde dünyada en az yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ordular arasında yer aldı.

TSK'dan koronavirüs ile mücadelede göz dolduran başarı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), alınan tedbirler sayesinde dünyada en az yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ordular arasında yer aldı.

Koronavirüs ile mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer dünya orduları arasında farklı bir konuma yerleşti. Vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı.


AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu başarıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yurt genelinde alınan önlemlere uyumlu olarak Milli Savunma Bakanlığınca alınan önlemlerin büyük etkisi oldu.

Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde alınan tedbirlerin planlanması ve harfiyen uygulanması, yaklaşık 500 bin kişilik Türk Silahlı Kuvvetlerinde pozitif vaka sayılarının çok düşük seviyelerde ve kontrol altında tutulmasını sağladı.


Bu kapsamda ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. KOMMER, bir zincir halinde Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Ordu Komutanlıkları, donanma ve hava üsleri olmak üzere alt kademelere kadar devam eden bir birim olarak tesis edildi.


Merkezdeki faaliyetlerle, Bakanlık, bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgına karşı gerekli korumanın oluşturulması amaçlandı. Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği merkezde takip ve izlemenin yanı sıra planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da yerine getirildi.


TSK'da alınan tedbirlerin uygulanma seviyelerinin izlendiği merkezde, vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalarla muhtemel hal tarzları da geliştirildi. 24 saat esasıyla görev yapılan Merkezden, Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ile telekonferans yöntemi ile görüşülerek çalışmalar ve gelişmeler düzenli olarak değerlendirildi.

En alttaki üs bölgelerinden, gemilere, filolara kadar süreci başarıyla yöneten KOMMER kaynağa zamanında erişmek maksadıyla filyasyon ekipleri oluşturdu, Vaka Takip Yazılımı ile bilgisayar üzerinden süreci takip etti.

Operasyon bölgelerinde ilave tedbirler

Koronavirüsün yanı sıra terörle mücadelesini de aksatmadan sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinde virüsün operasyon bölgelerine sıçramamasına yönelik de önemli tedbir alındı.


Operasyon bölgelerindeki tüm birliklerde ilave tedbirler uygulanırken Suriye'nin kuzeyinde birliklerin yer aldığı harekat alanlarına giriş ve çıkışlara düzenleme getirildi. Düzenleme kapsamında giriş çıkışlar 2. Ordu Komutanı'nın müsaadesine bağlandı. Zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi.


Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Kalkanı harekat bölgelerinde yoğun şekilde bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı eğitimler gerçekleştirildi. İcra edilen görevlerde bulaşma riskini en aza indirecek hareket tarzları belirlendi.


Harekat bölgesinden yurt içine geçecek personelin 14 gün gözetim altında tutulup müteakiben içeriye girmesine ve sağlık kontrolünün yapılmasına yönelik tedbirler alındı. Suriye'den yurt içine ikmal için gelen araçların, römorka monte KBRN temizleme sistemi ile dezenfeksiyonu için KBRN timleri görevlendirildi.


Suriye'de bulunan birliklere, ateş ölçerler, koruyucu sağlık malzemeleri gönderildi, harekat bölgesine seyyar banyo ve çamaşır üniteleri sevk edildi.


"Yerinde kal" prensibi


Gerek kurumsal gerek bireysel tedbirlerin alındığı süreçte yurt genelindeki izolasyon ve sosyal hareketsizlik uygulamalarına bağlı olarak Bakanlık tarafından "yerinde kal" prensibi hayata geçirildi.

Sıkı ve sert şekilde uygulanan tedbirler kapsamında tüm atama ve görevlendirmeler iptal edildi.

Milli Savunma Üniversitesine bağlı okullar tatil edilirken erbaş ve erlerin hafta sonu izinleri durduruldu. Bunlarla birlikte milli ve uluslararası tatbikatlar ertelendi. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmadı.

Orduevleri ve misafirhanelere, görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmezken, günü birlik girişlere de izin verilmedi.


Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarına girişlerin kontrolü için termal kameralar yerleştirildi.


Gemilerde izolasyon yapıldı, pilotlar vardiyalı çalıştı


Bunlarla birlikte Kuvvet Komutanlıkları da bazı özel tedbirleri uygulayarak bu başarıya katkı sağladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 21 Mart'tan itibaren öncelikle muharip gemiler ana üsleri dışındaki limanlara intikal ettirilerek etkin izolasyon tedbirleri uygulandı.


Kuvvet Komutanlıklarında pilotlar başta olmak üzere kritik personel ve özel ihtisaslı personelin vardiyalar şeklinde görev yapabilmeleri için tedbirler alındı. Kuvvet Komutanlarına ait harp silah araç ve gereçleri ile personelin temas ettiği yerler ve ortak kullanılan alanlar düzenli olarak dezenfekte edildi.


Tüm bu önlemlerin uygulaması Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarını ve diğer faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirildi.


Kışlalar için özel önlem


Bakanlık, bu süreçte vatani görevlerini yerine getiren gençleri de virüsten korumaya yönelik önemli tedbirler aldı.


Yemekhanelerde yoğunluğun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılırken yatakhaneler ve ortak kullanım alanları seyreltilerek yeniden planlandı. Personelin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde buralardan yararlanmalarına yönelik uygulamalar hayata geçirildi.


Alınan tedbirler kışlalarda kararlılıkla uygulanırken 100 binden fazla gencin yer değiştirmesini engellemek, toplum sağlığını riske atmamak ve yurt genelindeki kararlı mücadeleyi aksatmamak için Kasım 2019 celp ve sevk döneminin hizmet süreleri bir ay uzatıldı.

Buna bağlı olarak da yeni celpler ertelendi. Yurt genelindeki koronavirüs ile mücadele çalışmalarına da önemli katkı sağlayan bu uygulamanın ardından ertelenen terhisler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. Terhis olacak gençler kışladan ayrılmadan önce 14 gün gözetim altında tutulurken yeni celplerle gelecek yükümlülere de PCR testi uygulandı.


40 milyon maske, 160 ton dezenfektan


Milli Savunma Bakanlığı, bir taraftan kışlaları koronavirüs salgınına karşı korurken diğer taraftan da yurt genelindeki mücadeleye katkı sağlamaya yönelik önemli çalışmalar yaptı.


Bu kapsamda Bakanlığa bağlı kurumlarda ve askeri dikimevlerinde koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde önemli adımlar atıldı. Söz konusu tesislerde bugüne kadar 40 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretilirken bunlar sadece Mehmetçiğin değil halkın ve sağlık personelinin de kullanımına sunuldu.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini, harekat ve faaliyetlerini en az etki edecek şekilde tedbirler alındı. Yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerdeki mücadelede "proaktif yaklaşım" esas alınırken, önlemlerin harfiyen uygulanması da başarıyı beraberinde getirdi.


Bakan Akar'dan tebrik


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamalarda bu konuya dikkati çekerek, "Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ordular vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri en başarılı durumda.Şu ana kadar gelinen noktada rakamlara bakıldığında gerçekten övünülecek bir durum var. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Bundan dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline de bireysel ve kurumsal tedbirlere harfiyen uymalarından dolayı da en içten duygularla teşekkürlerimi sunmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 09:47 Kaynak: AA

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