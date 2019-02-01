Son Dakika Haberleri: TSK'dan Nefes Kesen Arama Kurtarma Eğitimi

TSK'dan Nefes Kesen Arama Kurtarma Eğitimi

9 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri Temel Harp Nevi Eğitimleri, Denizde Denetim Harekatı Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitimi ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgili eğitimlerin görüntülerini paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Temel Harp Nevi Eğitimleri, Denizde Denetim Harekatı Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitimi ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgili eğitimlerin görüntülerini paylaştı. TSK'nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan görüntüler nefes kesti. Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan Barbaros Firkateyni üzerinden tam donanımlı muharip Türk savaş uçağı F-16 uçtu. Bu deniz eğitimlerinin Kardak olayı yıl dönümünde olması dikkat çekti. TSK yaptığı paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri bağlısı unsurların katılımı ile Ege Denizi'nde 26-31 Ocak 2019 tarihleri arasında Temel Harp Nevi Eğitimleri, Denizde Denetim Harekatı Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitimi ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile fiili eğitimler icra edilmiştir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:41 Kaynak: İHA

TSK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi Beşiktaş'ın Kadrosuna Kattığı Shinji Kagawa'nın Sevgilisi, Sosyal Medyayı Sallıyor!

Ülke Başkentlerini Tek Tek Sayan 18 Aylık Bebek, Sosyal Medyada Fenomen Oldu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boron Adlı Temizlik Ürününün İndirimli Satılacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:50:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSK'dan Nefes Kesen Arama Kurtarma Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]