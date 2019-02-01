TSK'dan Nefes Kesen Arama Kurtarma Eğitimi
55 dakika önce
TSK'dan nefes kesen arama kurtarma eğitimiANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri Temel Harp Nevi Eğitimleri, Denizde Denetim Harekatı Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitimi ve İnsansız Hava Araçları ile ilgili eğitimlerin görüntülerini paylaştı.
TSK
'dan nefes kesen arama kurtarma eğitimi
ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri
Temel Harp Nevi Eğitimleri, Denizde Denetim Harekatı Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitimi ve İnsansız Hava Araçları ile ilgili eğitimlerin görüntülerini paylaştı.
TSK'nın sosyal medya hesabı Twitter
üzerinden paylaşılan görüntüler nefes kesti. Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan Barbaros Firkateyni üzerinden uçan tam donanımlı muharip Türk savaş uçağı F-16 uçtu. Bu deniz eğitimlerinin Kardak
olayı yıl dönümünde olması dikkat çekti.
TSK yaptığı paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri bağlısı unsurların katılımı ile Ege Denizi
'nde 26-31 Ocak 2019 tarihleri arasında Temel Harp Nevi Eğitimleri, Denizde Denetim Harekatı Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitimi ve İnsansız Hava Araçları ile fiili eğitimler icra edilmiştir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:34 Kaynak: İHA
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