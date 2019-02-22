TSK'dan Nefes Kesen Kış Tatbikatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars'ta devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK
), planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars
'ta devam ediyor.
Kış-2019 Tatbikatı, 9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığı tarafından, Kars'ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra ediliyor. İlk defa uluslararası katılımla gerçekleşen tatbikata 15 ülke katılıyor. TSK nefes kesen Kış-2019 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:51 Kaynak: İHA
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