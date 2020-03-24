TSK'dan öğrencilere teşekkür belgesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK'dan öğrencilere teşekkür belgesi - Son Dakika

TSK'dan öğrencilere teşekkür belgesi

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatında görev yapan kahramanlara moral mektupları yazan Buldan Dördeylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu öğrencilerine, Mehmetçiklerden teşekkür belgesi geldi.

TSK'dan öğrencilere teşekkür belgesi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatında görev yapan kahramanlara moral mektupları yazan Buldan Dördeylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu öğrencilerine, Mehmetçiklerden teşekkür belgesi geldi.


Barış Pınarı Harekatında görevde bulunan Mehmetçiğe moral vermek amaçlı iyi niyetlerini mektup yazan Dördeylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu öğrencilerine, Mehmetçikten cevap gecikmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları öğrencilere teşekkür belgesi gönderdi.


Kara Kuvvetleri Komutanlığı 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından, Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa imzalı teşekkür belgesinde, Barış Pınarı Harekatında görev yapan personele hitaben yazılan moral mektuplarından dolayı gurur duyduklarını, mektupların Mehmetçikleri tarafından heyecanla okunduğu, kahraman TSK'nın her zaman ve her yerde olduğu gibi sınır ötesinde de vatanın güvenliği için mücadele ettiği belirtilerek başta öğrencilere olmak üzere ailelerine, okul idareci ve öğretmenlere teşekkür edildi. - DENİZLİ

Barış Pınarı Harekatı, Buldan, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:34 Kaynak: İHA

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