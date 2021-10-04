TSK'dan önemli başarı! PKK'nın "Ele geçirilmesi imkansız" dediği karargah kontrol altına alındı: 12 terörist öldürüldü - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Avaşin-Basyan bölgesinde uzun süredir sürdürdüğü Pençe- Yıldırım operasyonundan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede devam eden operasyonlar kapsamında önemli bir ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Buna göre terör örgütünün "Ele geçirilmesi imkansız" olarak adlandırdığı sözde doğu karargahı ele geçirildi.

"12 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildiği belirtildi. Açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.