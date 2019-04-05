Son Dakika Haberleri: TSK'dan Somalili Askerlere Eğitim

TSK'dan Somalili Askerlere Eğitim

43 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Somali'de eğitim verdiği Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerinin eğitim görüntülerini içeren klibi sosyal medya paylaşım sitesi YouTube hesabından yayınladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Somali'de eğitim verdiği Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerinin eğitim görüntülerini içeren klibi sosyal medya paylaşım sitesi YouTube hesabından yayınladı. Göreve 2017 yılı Eylül ayında başlayan Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, bölgede Somalili Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerini eğitmeye devam ediyor. Türkiye-Somali arasındaki Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin, TSK'nın sosyal medya hesabının bulunduğu video paylaşım sitesi YouTube üzerinden bir klip yayınladı. Görüntülerde, askeri öğrencilerin sağlıktan eğitime, askeri faaliyetlerden sosyal alanlara ilişkin anlar yer aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:06 Kaynak: İHA

Somali, TSK, Güncel
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