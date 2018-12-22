Son Dakika Haberleri: TSK'dan Son Yılların En Büyük Sevkıyatı

TSK'dan Son Yılların En Büyük Sevkıyatı

2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından son yılların tek seferde yapılan en büyük askeri sevkıyatı Kilis'e yapıldı.

TSK'dan Son Yılların En Büyük Sevkıyatı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından son yılların tek seferde yapılan en büyük askeri sevkıyatı Kilis'e yapıldı.

Hatay'dan yola çıkan çok sayıda askeri malzeme taşıyan araç ve komando birlikleri, Kilis üzerinden Elbeyli ilçesindeki üst bölgesine gitti. 100'e yakın askeri aracın bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi. Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:59 Kaynak: İHA

Komando, Hatay, Kilis, TSK, 3. Sayfa
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